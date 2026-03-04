Garlasco, Palmegiani: "Oggi riunione con Sempio per fare punto"

“A questo punto le consulenze tecniche della procura sono quasi giunte a termine a meno che non ne verranno fuori altre. Oggi faremo una delle varie riunioni che facciamo periodicamente, facciamo il punto su tutto. Una riunione che facciamo almeno ogni due settimane. Attualmente non ci vengono in mente variabili che possano portare a una rivalutazione particolare di quello che abbiamo. Vedremo cosa uscirà fuori”. Così Armando Palmegiani, il consulente di Andrea Sempio – indagato per il delitto di Garlasco – oggi a Roma.