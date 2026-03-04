Garlasco, genetista Baldi: "Ricostruzione omicidio deve essere più precisa"

“Andrea non era su quella scena del crimine. Tutta la ricostruzione di tutta l’azione omicidiaria deve essere più precisa. Io credo che la dottoressa Cattaneo riuscirà a essere abbastanza precisa sul numero di persone e sulla lesività. Dobbiamo lavorare sui documenti. Quando ci saranno questi dati si prenderà anche un medico legale”. Così Marina Baldi, genetista e consulente tecnica del pool di difesa di Andrea Sempio, indagato per il delitto di Garlasco, oggi a Roma per una riunione con il team legale del 37enne.