Roma, auto in fuga dalla polizia provoca tre morti: si indaga per omicidio

Nello scontro frontale hanno perso la vita una coppia e il figlio di 42 anni

Omicidio con dolo eventuale. E’ una delle ipotesi di reato che la procura di Roma contesta al conducente e ai due passeggeri dell’auto in fuga dalla polizia che ieri si è scontrata frontalmente con un’altra vettura provocando tre morti. Le vittime erano rispettivamente padre, madre e figlio.

Le altre accuse rivolte agli occupanti del mezzo che ha provocato l’incidente nella zona del Quarticciolo della Capitale, domenica sera, sono possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso, resistenza a pubblico ufficiale, installazione di apparecchiature volte a intercettare o impedire comunicazioni telefoniche e della recente violazione introdotta dal Dl Sicurezza nel nuovo codice della strada, che punisce chiunque forzi un posto di blocco.

Alla guida dell’auto in fuga c’era Ramiro Julian Romero e con lui si trovavano Marcelo Vesquez Anacura e Alver Suniga, tutti arrestati in attesa della convalida da parte del Gip. Le indagini, coordinate dalla pm, Giulia Guccione, hanno appurato che la volante che li inseguiva era distante diverse centinaia di metri dal punto dell’impatto. La scena è stata ripresa da una telecamera che si trovava a bordo dell’auto della polizia. La procura è in attesa dell’esito delle esame tossicologico del cittadino argentino che era alla guida. Domani verrà conferito l’incarico al medico legale per le autopsie sulle tre vittime.

La dinamica dell’incidente e le vittime

Secondo una prima ricostruzione, tutto ha avuto inizio quando una pattuglia ha intimato l’alt a un’auto nella zona del Quarticciolo, a Roma. Il conducente, invece di fermarsi, ha accelerato, dando vita a un inseguimento andato avanti per diversi chilometri. Nel corso della fuga l’auto avrebbe invaso la corsia opposta di marcia, finendo per schiantarsi frontalmente contro una vettura che procedeva regolarmente nel senso contrario. Il violento scontro è avvenuto all’altezza di Via Collatina. A bordo dell’auto colpita viaggiavano tre persone della stessa famiglia, marito e moglie, di 70 e 64 anni, deceduti sul colpo, e il figlio di 42 anni, trasportato in condizioni gravissime al Policlinico Umberto I, dove è morto poco dopo il ricovero. Durante l’inseguimento si era affiancato anche un equipaggio dei Carabinieri, che poi ha perso il contatto con il mezzo in fuga.

Roma: malviventi in fuga dalla polizia si scontrano contro automobile uccidendo i tre all’interno. nella foto: il luogo dell’incidente Roma 02 mar 2026 (Foto: Francesco Benvenuti / LaPresse)

La pattuglia della Polizia è rimasta invece a distanza di sicurezza, nel tentativo di monitorare la situazione senza aumentare i rischi per gli altri utenti della strada. I tre occupanti dell’auto in fuga, tutti di origine sudamericana, sono stati bloccati subito dopo lo schianto, uno è stato fermato sul posto, gli altri due sono stati accompagnati in ospedale per le cure del caso. All’interno dell’auto gli agenti avrebbero trovato jammer e cacciaviti, strumenti ritenuti compatibili con attività illecite.