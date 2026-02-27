Tram deragliato a Milano, due morti e 38 feriti – La diretta

Tragico incidente a Milano questo pomeriggio. Il tram della linea 9 è deragliato attorno alle 16.00 in viale Vittorio Veneto, in zona Porta Venezia. Il bilancio momentaneo è di un morto e 39 feriti, di cui uno in gravi condizioni. Il mezzo Atm dopo essersi sganciato dalla linea ferrata, per cause ancora in corso di accertamento, è andato a schiantarsi sulla vetrina di un negozio.

Tram deraglia a Milano, tutti gli aggiornamenti in diretta Inizio diretta: 27/02/26 16:00 Fine diretta: 27/02/26 23:00