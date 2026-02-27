Tram deragliato a Milano, due morti e 38 feriti – La diretta

Tragico incidente a Milano questo pomeriggio. Il tram della linea 9 è deragliato attorno alle 16.00 in viale Vittorio Veneto, in zona Porta Venezia. Il bilancio momentaneo è di un morto e 39 feriti, di cui uno in gravi condizioni. Il mezzo Atm dopo essersi sganciato dalla linea ferrata, per cause ancora in corso di accertamento, è andato a schiantarsi sulla vetrina di un negozio.
“Non ci sono parole per descrivere l’assurda tragedia di Milano. Purtroppo posso solo esprimere il mio cordoglio e stringermi intorno al dolore delle famiglie delle vittime e dei feriti”. Così la ministra del Turismo Daniela Santanché su X.
“La mia più sincera vicinanza per il grave incidente avvenuto oggi a Milano, dove un tram è deragliato finendo contro un edificio e coinvolgendo diverse persone. Il mio pensiero e la mia preghiera vanno alle vittime, ai feriti e alle loro famiglie, così come a tutta la città di Milano, colpita da un episodio che ha scosso profondamente la comunità. Grazie ai Vigili del Fuoco, alle Forze dell’Ordine e al personale sanitario per l’intervento immediato e per il lavoro che stanno svolgendo in queste ore così delicate”. Così su Facebook la ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli.
I tram nuovi, come quello deragliato in viale Vittorio Veneto a Milano “hanno un sistema di sicurezza”, anche quello coinvolto nell’incidente. Così il sindaco di Milano, Beppe Sala, parlando con i giornalisti dal luogo del deragliamento. “Non appare una questione tecnica del tram ma è molto legato al conducente”, ha aggiunto precisando che “il conducente in questo momento è in ospedale” “in buone condizioni” e “verrà sentito se non è già stato sentito”.
“Per fortuna è stato un momento in cui non c’era molta gente, la tragedia poteva essere anche più grave”. Così il sindaco di Milano, Beppe Sala, parlando con i giornalisti sul luogo del deragliamento del tram 9, precisando che si tratta di una “fortuna relativa, perché di fronte a due vittime è anche difficile usare questa definizione”.
Sono due le vittime del tram 9 deragliato a Milano, “un italiano del ’66 e un cittadino straniero di cui non ho ancora indicazioni, credo residente a Milano. Dovrebbero essere escluse altre vittime: c’è un altro in codice rosso che mi dicono, ovviamente dovete prendere tutto con beneficio di inventario, non a rischio”. Così il sindaco di Milano, Beppe Sala, parlando con i giornalisti sul luogo del deragliamento del tram, aggiungendo che delle due vittime “una attraversava la strada, l’altra era invece sul mezzo” mentre le persone ferite erano “quasi tutte sul mezzo”.
“Esprimo cordoglio per quanto accaduto a Milano. Rivolgo un pensiero commosso alle famiglie delle vittime e la mia vicinanza ai feriti nel grave incidente. Un sentito ringraziamento ai soccorritori”. Così il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.
“Da quello che ci risulta la dinamica è abbastanza chiara: il tram arrivava in velocità. La cosa strana è che c’era una fermata prima” che non è stata effettuata. Così il sindaco di Milano, Beppe Sala, parlando con i giornalisti dal luogo dell’incidente del tram 9 deragliato. Il tram “arrivava in maniera normale in termini di velocità”, ha aggiunto precisando che “c’è l’ipotesi” del malore del conducente. In merito al video dove si vede il tram prendere una curva, il primo cittadino ha chiarito che il tram curva “perché lo scambio era orientato verso sinistra e l’autista, il guidatore avrebbe dovuto orientarla dovendo andare dritto”.
“Ho appreso con profondo dolore del grave incidente avvenuto a Milano, in viale Vittorio Veneto, dove un tram è deragliato causando due vittime e numerosi feriti. Desidero esprimere ai familiari la profonda e commossa vicinanza mia personale e del Senato della Repubblica”. Lo scrive su Facebook il presidente del Senato, Ignazio La Russa.
“Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, esprime profondo cordoglio per il grave incidente avvenuto a Milano. A titolo personale e a nome dell’intero Governo, manifesta la propria vicinanza alle famiglie delle vittime, esprime solidarietà alla città di Milano e rivolge un sentito augurio di pronta e completa guarigione ai feriti”. Così Palazzo Chigi in una nota.
“Le Segreterie regionali e territoriali di FILT CGIL, FIT CISL e UILT UIL esprimono profondo dolore per il tragico incidente che ha coinvolto oggi un tram della linea 9.
In questo momento di sgomento, la nostra priorità è la vicinanza ai familiari della vittima e a tutte le persone rimaste ferite. A loro va la nostra più sincera solidarietà e il sostegno di tutte le lavoratrici e i lavoratori che ogni giorno garantiscono la mobilità della nostra città. Oggi è, innanzitutto, il tempo del silenzio e del rispetto per chi è stato colpito da questo dramma. Contestualmente, sentiamo il dovere di agire per comprendere le cause di quanto accaduto. Per questa ragione, richiederemo con urgenza un momento di confronto con l’azienda: è necessario approfondire tempestivamente le dinamiche dell’incidente”. E quanto si legge in una nota.
“Il mio pensiero va a tutte le persone coinvolte nel tragico incidente del tram avvenuto questo pomeriggio a Milano. Auguro una pronta e completa guarigione a tutti i feriti. Alle forze dell’ordine e tutti coloro impegnati sul posto: grazie per tutto quello che state facendo per aiutare chi è in difficoltà”. Lo scrive sui social la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola.
“Il tram stava andando a velocità elevatissima, abbiamo sentito un botto forte e poi abbiamo visto il fumo che si alzava”. Questo il racconto di due giovani, testimoni oculari dell’incidente del tram deragliato in viale Vittorio Veneto a Milano. Il bilancio dell’incidente è di due vittime e 37 feriti. Una delle vittime, secondo quanto riferiscono i due giovani a LaPresse, è stata travolta dal tram rimanendo schiacciato sotto il mezzo. A bordo del tram invece “c’erano molte persone, alcune di età avanzata. Molti erano ricoperti di sangue, abbiamo visto una donna con un taglio alla gola che veniva assistita dai medici, un altro con il volto ricoperto di sangue che urlava”.
Sale a 2 il numero delle vittime dell’incidente che ha coinvolto un tram della linea 9 in piazza Vittorio Veneto a Milano: anche in questo caso si tratta di un uomo, in precedenza classificato come codice rosso. Due i pazienti ancora considerati gravi, trasferiti al Policlinico e al Niguarda. Otto i feriti in codice giallo.
La vittima del deragliamento del tram 9 è un uomo di 60 anni, di Rozzano, alle porte di Milano. Si tratterebbe di un pedone probabilmente travolto dal tram mentre deragliava a poca distanza dal semaforo e dalle strisce pedonali.
“Sono addolorato per quanto successo nella mia Milano. Una preghiera per chi è stato coinvolto nel tragico incidente e un ringraziamento ai soccorritori, nella certezza che verrà fatta chiarezza sui motivi dell’incidente”. Così Matteo Salvini dopo il deragliamento del tram.
“Atm è profondamente scossa per il gravissimo incidente di questo pomeriggio in viale Vittorio Veneto a Milano. In questo momento di immenso dolore, il pensiero dell’Azienda va prima di tutto alla famiglia della persona che ha perso la vita e a tutti i feriti. A loro rivolgiamo tutta la nostra vicinanza”. È quanto si legge in una nota di Atm, azienda del trasporto pubblico del Comune di Milano. “Atm è già al lavoro e a disposizione delle autorità giudiziarie per stabilire con precisione la causa e la dinamica dell’incidente e mette a disposizione ogni informazione e strumento utili alle indagini”, conclude la nota.
Il sindaco di Milano Giuseppe Sala è arrivato in viale Vittorio Veneto sul luogo dell’incidente per il deragliamento del tram 9. L’incidente ha causato la morte di un uomo e il ferimento di 39 persone di cui una in gravi condizioni.
“In attesa di comprendere come sia potuto accadere un fatto tanto grave che, purtroppo, dalle prime notizie, ha provocato il decesso di una persona e il ricovero di un ferito in codice rosso, ringrazio la macchina del soccorso dell’emergenza entrata prontamente in funzione per garantire assistenza a tutti i cittadini rimasti coinvolti nell’incidente”. Così l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, commentando lo schianto del Tram uscito dai binari in via Vittorio Veneto a Milano.
Areu, l’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, comunica che, ad ora, sul posto sono intervenute tre automediche, un’auto infermieristica, 13 ambulanze e due mezzi di coordinamento maxiemergenze. Il report provvisorio dei pazienti, oltre a un decesso e a un codice rosso, indica sei pazienti in codice giallo e 32 pazienti in codice verde.
È di un morto, un ferito grave e 38 feriti di cui 6 gialli 32 in codice verde, il primo bilancio dell’incidente avvenuto alle 16.12 a Milano per il deragliamento del tram 9 in viale Vittorio Veneto. Il tram era diretto a Porta Genova: i vigili del fuoco stanno completando le attività di estricazione e bonifica. Al momento sotto il tram non si registra la presenza di persone. Sul posto sono presenti 3 automediche, 1 auto infermieristica, 10 ambulanze e 2 mezzi di coordinamento maxiemergenze, oltre ai mezzi del vigili del fuoco e le forze di polizia.
È un uomo la vittima dell’incidente avvenuto a Milano per il deragliamento di un tram in viale Vittorio Veneto. Il bilancio parla anche di un ferito grave e di 38 feriti di cui 6 gialli e 21 in codice verde.
Un tram della linea 9 è deragliato poco fa in piazza Vittorio Veneto, in zona Porta Venezia, a Milano, finendo la sua corsa contro un palazzo. Dalle prime indicazioni ci sono feriti: sul posto stanno accorrendo con numerosi mezzi i soccorsi di Areu. Ancora non è chiaro cosa abbia causato il deragliamento.
Dalle prime indicazioni il mezzo dopo essersi sganciato dalla linea ferrata per cause ancora in corso di accertamento, è andato a schiantarsi sulla vetrina di un negozio. Si segnalano al momento almeno una decina di feriti già soccorsi dal personale sanitario, mentre i vigili del fuoco sono al lavoro per estrarre ancora un passeggero rimasto incastrato. Cinque i mezzi inviati dalla sede centrale di via Messina sul posto per un totale di 25 uomini.