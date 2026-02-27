Milano, banchiere ucraino precipitato da un B&b in via Nerino: il figlio arrestato in Spagna

La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, ha dato esecuzione al mandato di arresto europeo per il reato di sequestro di persona aggravato dalla morte del soggetto, nei confronti del figlio 34enne di Alexandru Adarici, deceduto in via Nerino a Milano il 23 gennaio scorso. Le indagini hanno permesso di accertare che l’indagato, dopo aver convinto il padre – uomo d’affari operante, insieme a lui, nel settore della finanza e degli investimenti – a recarsi a Milano per partecipare ad un “meeting” di lavoro in uno stabile sito a Milano in via Nerino, ha concorso al suo sequestro funzionale a costringerlo a trasferire 250.000 euro in criptovalute. Allo stesso indagato si ritiene addebitabile la caduta dalla finestra dell’appartamento del padre, in quanto unica persona presente nella stanza al momento della precipitazione.