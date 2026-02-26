Valanga in Valtellina, morti due escursionisti

Un uomo e una donna, di età stimata tra i 20 e i 30 anni, hanno perso la vita a causa di una valanga che si è staccata sul versante sud-ovest del Monte Cornaccia. Il distacco nevoso si è verificato a Valdidentro, in provincia di Sondrio, poco prima delle 10.30 di questa mattina, in un’area frequentata da escursionisti e appassionati di sport invernali. Immediatamente dopo l’allarme sono scattate le operazioni di ricerca. Le squadre del Soccorso alpino, supportate dall’elisoccorso decollato da Sondrio e Bergamo, hanno raggiunto la zona del distacco in condizioni rese difficili dalla massa nevosa e dalla morfologia del terreno. Nel corso delle ricerche sono stati individuati e recuperati i corpi senza vita delle due persone, la cui identificazione è tuttora in corso.

Vigili del fuoco sul posto

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, impegnati nelle attività di messa in sicurezza dell’area e nei rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Gli accertamenti punteranno a chiarire le condizioni del manto nevoso e le circostanze che hanno portato al distacco, mentre resta alta l’attenzione sul rischio valanghe in quota. L’episodio riaccende i riflettori sull’importanza della prudenza in montagna durante la stagione invernale, soprattutto nelle giornate in cui le condizioni della neve possono risultare instabili.