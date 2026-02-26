Tre suore assassinate in Burundi nel 2014: arrestato 50enne a Parma

I carabinieri di Parma hanno arrestato un uomo, un 50enne originario del Burundi e residente in provincia di Parma, che sarebbe coinvolto nel triplice omicidio delle tre suore salesiane italiane, uccise nel settembre 2014 a Bujumbura. Le tre suore – Lucia Pulici, Olga Raschietti e Bernardetta Boggian – vennero aggredite e uccise in due momenti diversi, ma in meno di due giorni. Le tre donne furono sgozzate e la terza venne decapitata. A confermarlo, in una conferenza stampa, è stato il procuratore di Parma, Alfonso D’Avino.