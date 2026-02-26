Sciopero aerei, fonti sindacali: “Cancellati circa 300 voli”

Sono circa 300 i voli cancellati a causa dello sciopero nazionale di 24 ore che coinvolge il personale di Ita Airways ed EasyJet. A renderlo noto sono fonti sindacali, che parlano di un’adesione definita “significativa” da parte dei lavoratori di entrambe le compagnie. Secondo le stime, i livelli di partecipazione si attesterebbero tra l’87% e il 90%, con inevitabili ripercussioni sull’operatività dei collegamenti aerei, sia nazionali sia internazionali.

Nel dettaglio, risultano cancellati circa 200 voli Ita Airways e circa 100 voli EasyJet. Le soppressioni stanno interessando diversi scali italiani, con disagi per migliaia di passeggeri costretti a rivedere i propri programmi di viaggio. Negli aeroporti si registrano rallentamenti nelle procedure di assistenza, mentre le compagnie invitano i viaggiatori a verificare lo stato del proprio volo attraverso i canali ufficiali e a presentarsi in aerostazione solo dopo aver ricevuto conferma.

Lo sciopero, proclamato nell’ambito delle rivendicazioni sindacali legate alle condizioni di lavoro e al rinnovo contrattuale, sta determinando ritardi e cancellazioni a catena. Attivati i servizi minimi essenziali previsti dalla normativa di settore, ma la giornata si preannuncia complessa per l’intero comparto del trasporto aereo. Possibili ulteriori aggiornamenti sono attesi nel corso delle prossime ore.