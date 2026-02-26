Accesso Archivi

Sanremo 2026, l’audio della polizia agli attivisti: “Durante un controllo non ha diritti”

Protesta di Extinction Rebellion a Sanremo 2026
La senatrice Ilaria Cucchi pubblica le parole di un agente durante una protesta di Extinction Rebellion nella città dei fiori

Sta facendo discutere un audio pubblicato dalla senatrice Ilaria Cucchi nel quale si sentirebbe un agente dire a un’attivista “durante un controllo di polizia non ha nessun diritto”‘. La parlamentare di Avs ha spiegato, attraverso un post sui social, che il video in questione è stato diffuso dagli attivisti di Extinction Rebellion, fermati dalla polizia dopo una protesta, pacifica, fatta davanti al Teatro Ariston di Sanremo, in occasione della 76esima edizione del Festival.

Ilaria Cucchi: “Minacce gravissime”

“Parole gravissime, che raccontano perfettamente in cosa si sta trasformando l’Italia dei decreti sicurezza”, scrive Ilaria Cucchi. “Quando parlavamo di deriva autoritaria sono stati in tanti a storcere il naso. Ora non abbiamo solo degli indizi. Abbiamo delle prove, concrete. Sono davanti agli occhi di tutti. Perché se un agente minaccia degli attivisti di privarli di tutti i loro diritti, non è solo un problema di quei ragazzi. È un problema di tutti. E tutti, presto o tardi, ce ne renderemo conto sulla nostra pelle”, ha aggiunto.

La protesta di Extinction Rebellion a Sanremo 2026

Gli attivisti di Extinction Rebellion hanno protestato in occasione della serata inaugurale del Festival di Sanremo 2026 davanti al Teatro Ariston. I manifestanti ambientalisti hanno invaso la passerella del blue carpet, per denunciare le politiche “ecocide” e le operazioni di “greenwashing” di cui accusano i principali sponsor della kermesse. Gli attivisti sono stati quindi portati via dalla sicurezza e dalle forze dell’ordine presenti.

