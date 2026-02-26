Sanremo 2026, l’audio della polizia agli attivisti: “Durante un controllo non ha diritti”

Sta facendo discutere un audio pubblicato dalla senatrice Ilaria Cucchi nel quale si sentirebbe un agente dire a un’attivista “durante un controllo di polizia non ha nessun diritto”‘. La parlamentare di Avs ha spiegato, attraverso un post sui social, che il video in questione è stato diffuso dagli attivisti di Extinction Rebellion, fermati dalla polizia dopo una protesta, pacifica, fatta davanti al Teatro Ariston di Sanremo, in occasione della 76esima edizione del Festival.

Ilaria Cucchi: “Minacce gravissime”

“Parole gravissime, che raccontano perfettamente in cosa si sta trasformando l’Italia dei decreti sicurezza”, scrive Ilaria Cucchi. “Quando parlavamo di deriva autoritaria sono stati in tanti a storcere il naso. Ora non abbiamo solo degli indizi. Abbiamo delle prove, concrete. Sono davanti agli occhi di tutti. Perché se un agente minaccia degli attivisti di privarli di tutti i loro diritti, non è solo un problema di quei ragazzi. È un problema di tutti. E tutti, presto o tardi, ce ne renderemo conto sulla nostra pelle”, ha aggiunto.

La protesta di Extinction Rebellion a Sanremo 2026

Gli attivisti di Extinction Rebellion hanno protestato in occasione della serata inaugurale del Festival di Sanremo 2026 davanti al Teatro Ariston. I manifestanti ambientalisti hanno invaso la passerella del blue carpet, per denunciare le politiche “ecocide” e le operazioni di “greenwashing” di cui accusano i principali sponsor della kermesse. Gli attivisti sono stati quindi portati via dalla sicurezza e dalle forze dell’ordine presenti.