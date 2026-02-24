Pnrr, la Procura europea chiede 16 arresti per corruzione per docenti e ricercatori italiani

Dalla scuola Falcone dello Zen di Palermo si allarga a prestigiose università in Campania, fra cui la Federico II, il Cnr e alla fondazione Minoprio in Lombardia l‘indagine sulle mazzette in cambio di forniture informatiche per progetti finanziati con fondi del Pnrr. L’indagine dell’ufficio palermitano della procura europea è nata dallo scandalo che ha coinvolto l’ex preside Daniela Lo Verde. Sedici persone rischiano di finire agli arresti domiciliari. I procuratori europei Amalia Luise e Geri Ferrara hanno chiesto gli arresti domiciliari per 16 indagati. Il gip di Palermo ha già iniziato gli interrogatori preventivi. L’indagine è partita da quella sulle mazzette alla scuola dello Zen: in quel caso erano fondi europei, in questo sono fondi del Pnrr.

Al centro dell’inchiesta società informatiche campane e siciliane

Il comune denominatore sono le società campane e palermitane informatiche, coinvolte nel primo troncone d’indagine. Sarebbe stato uno dei rappresentanti indagati nello scandalo dello Zen ha chiarire che era “assolutamente normale” dare telefoni, computer, televisori, iPad in cambio della fornitura per corsi, dipartimenti, fondazioni. Insomma “si lavorava così”, ha detto agli inquirenti. Stessa cosa sarebbe avvenuta in Campania: il via libera alle forniture sarebbe arrivato in cambio di televisori, computer, smartphone, dispositivi di archiviazione e altro materiale. Le forniture finite nel mirino della procura europea riguardano gli affidamenti diretti per la fornitura materiale per diversi progetti o appalti finanziati con i fondi del Pnrr. Si va qualche migliaio di euro fino a quasi mezzo milione di euro.