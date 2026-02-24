David Rossi, la perizia: “Lesioni sul volto non riconducibili alla sola caduta”

Nell’inchiesta sulla morte di David Rossi, il capo comunicazione di Mps morto il 6 marzo del 2013, è arrivato l’esito della perizia del medico legale Robbi Manghi che, insieme al tenente del Ris Adolfo Gregori, è consulente tecnico della Commissione parlamentare. Perizia discussa oggi in audizione in Commissione. “Sussiste una piena compatibilità tecnica e morfologica tra la configurazione della struttura in esame – la finestra con barra di protezione e fili antivolatili – e le lesioni documentate sul volto di David Rossi“. “La natura e la distribuzione dei segni cutanei, in particolare le lesioni nasali e del labbro inferiore, riflettono fedelmente l’interazione tra l’anatomia del volto e l’elemento metallico del filo durante un evento d’urto e sfregamento”, prosegue la perizia nelle conclusioni dei consulenti.

“Lesioni plurime dovute a una lotta”

Le lesioni riscontrate “nelle regioni zigomatiche a sinistra presentano caratteristiche di ecchimosi da impatto e sfregamento. La loro distribuzione spaziale è coerente con la posizione della barra metallica o della traversa del telaio della finestra e dei relativi sistemi di ancoraggio laterali dei fili. Le prove effettuate con i manichini – si spiega – confermano che, nella dinamica di contatto naso-filo, lo zigomo si trova in assetto di collisione diretta con la porzione superiore/laterale della sbarra o della cornice inferiore, giustificando pienamente la localizzazione dei segni traumatici del volto di David Rossi“. “Le lesioni sono plurime, interessano varie aree e sono dovute al dinamismo di una lotta, di un’azione di confronto tra una persona che si ribella e penso una o almeno due che cercano invece di costringerla ad un’altra azione”. Quindi “al di là dell’immagine che noi vediamo, che è un’immagine statica, ferma, però alla fine il tutto è l’effetto di un’azione dinamica di pochi secondi o pochi minuti di una persona aggredita“, ha spiegato Manghi.