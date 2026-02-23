Lucia Salcone, morta in un incidente stradale: marito arrestato per omicidio premeditato

Svolta nel caso della morte di Lucia Salcone, la 47enne morta in un presunto incidente stradale il 27 settembre 2024 sulla Strada Provinciale 13, in agro di San Severo, in provincia di Foggia. Il marito della donna, Ciro Caliendo, 48 anni, noto imprenditore della zona, è stato arrestato questa mattina da parte della Squadra Mobile di Foggia con l’accusa di omicidio premeditato. La donna morì nell’auto che andò a fuoco in quello quello che apparve come incidente stradale: con lei nel veicolo anche il marito che si salvò. Alla Polizia, intervenuta sul luogo, Caliendo raccontò che l’auto avrebbe impattato contro un’altra vettura che veniva nel senso opposto di marcia.

L’impatto avrebbe provocato la fuoriuscita dell’auto dalla strada e l’impatto con un albero, impatto che avrebbe reso incoscienti i due e originato il rogo che avrebbe prima interessato l’abitacolo estendendosi agli abiti della donna, rimasta intrappolata. Tuttavia, sin dal primo intervento della Polizia Stradale, è emersa una certa incongruenza tra lo stato dei luoghi e quanto dichiarato dall’uomo tanto che la Procura ha interessato la Squadra Mobile di Foggia delle indagini, cosa che ha portato pochi giorni dopo a cambiare l’accusa da omicidio stradale a quello, più grave, di omicidio volontario. Grazie alle indagini, durate oltre nove mesi, gli agenti hanno ricostruito le fasi preparatorie del delitto, nonché i momenti successivi e i possibili moventi che sarebbero legati a un intreccio passionale ed economico. A carico di Caliendo il reato contestato è ora di omicidio premeditato.

Uccisa in finto incidente: colpita alla testa e bruciata ancora viva

Prima colpita alla testa e poi bruciata ancora viva in auto. Così Ciro Caliendo avrebbe ucciso la moglie, Lucia Salcone, 47 anni, inscenando poi un finto incidente stradale. È quanto è emerso dalle indagini della Squadra mobile di Foggia, coordinata dalla Procura della Repubblica, che ha portato stamattina alla misura cautelare della custodia in carcere per l’imprenditore agricolo 48enne con l’accusa dell’omicidio premeditato della moglie.

Caliendo avrebbe colpito la moglie, ancora non è chiaro se in auto o in un altro luogo, alla testa, procurandole ferite con un corpo contundente, ferite definite incompatibili dagli investigatori con un incidente stradale, ma tali da stordirla. A quel punto avrebbe cosparso l’auto con un liquido infiammabile, una miscela mista di benzina e gasolio, dando poi fuoco alla vettura. La donna era tramortita ma ancora viva quando il marito avrebbe appiccato l’incendio all’auto tanto da inalare i fumi sprigionati dalle fiamme.