Roma, omicidio dopo una lite tra stranieri in zona Cornelia: due i fermati

Omicidio nei pressi del supermercato Pewex in Circonvallazione Cornelia, a Roma. Secondo le prime informazioni, un uomo straniero sarebbe stato ucciso da un gruppo di altri cittadini stranieri. Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato le indagini tuttora in corso. L’uomo è morto in seguito a una ferita da arma da taglio. Sulla vicenda indagano i carabinieri del Nucleo Radiomobile e della Compagnia di Roma San Pietro. La posizione di due persone è al vaglio dei Carabinieri nell’ambito delle indagini sull’omicidio avvenuto questa mattina in piazza San Giovanni Battista della Salle a Roma.