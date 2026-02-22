Morto l’italiano disperso a Saint Moritz, il corpo di Luciano Capasso trovato dopo 5 giorni

È stato trovato morto Luciano Capasso, il 25enne di Qualiano (Napoli) disperso da cinque giorni dopo un’escursione sulle montagne nei pressi di Saint Moritz, in Svizzera, dove lavorava. “Luciano non era uno sprovveduto, anzi era un ex militare addestrato proprio per sopravvivere in situazioni estreme, avevamo una geolocalizzazione precisa ma il mal tempo – dicono – non ha consentito un recupero che stamattina con il sole è stato velocissimo”. Lo dice a LaPresse il legale Sergio Pisani. “Mi chiedo se potevano essere utilizzati mezzi quali droni o altro per trovarlo anche nei giorni precedenti nonostante il maltempo e vanno verificate anche altre circostanze ma ora è il momento del dolore”, conclude Pisani. Nei giorni scorsi la famiglia e il sindaco di Qualiano avevano lanciato appelli in tv e sui social per avere informazioni e aiuto nelle ricerche del 25enne.

La famiglia di Capasso ha espresso volontà di procedere con massima urgenza al rimpatrio della salma. È quanto riferiscono a LaPresse fonti informate. Secondo quanto si apprende, il consolato generale a Zurigo sta fornendo ogni possibile assistenza per accelerare tutte le pratiche burocratiche e consentire il rientro della salma il prima possibile. Le fonti spiegano che il corpo del connazionale è stato ritrovato dalle squadre di soccorso svizzere stamattina. La famiglia è stata informata del decesso, attualmente la Farnesina e il consolato generale d’Italia a Zurigo sono in contatto con i familiari e il console generale a Zurigo è sul posto insieme al fratello del connazionale per seguire i necessari seguiti con le autorità locali.

Un’altra vittima oggi in montagna, nel Riminese

Sempre questa mattina è stato recuperato, a Pennabilli, sull’Appennino riminese, il corpo di un uomo di 36 anni che risultava disperso da ieri dopo essere uscito per un’escursione. Secondo una prima ricostruzione, il decesso sarebbe riconducibile a una caduta. L’uomo era stato individuato nella notte grazie a un elicottero dell’Aeronautica Militare dotato di visore termico. Le operazioni di recupero, condotte dai vigili del fuoco con il supporto del personale del Soccorso Speleo-Alpino-Fluviale, si sono rivelate particolarmente difficili a causa dell’area estremamente impervia. Per il trasferimento della salma è stato necessario l’intervento dell’elicottero del 118 di Ravenna. Sul posto presenti anche i carabinieri. L’allarme era scattato dopo il mancato rientro dell’escursionista.

Si è concluso con successo invece il salvataggio di quattro escursionisti romani rimasti bloccati ieri sulla Maiella, in Abruzzo. I ragazzi, uno dei quali presentava un principio di congelamento alle gambe, sono stati soccorsi con un elicottero dopo un complesso intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo, in collaborazione con l’Aeronautica Militare.