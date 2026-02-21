Torino, cade dalle braccia della madre: gravissimo neonato di 5 mesi

Un bimbo di appena 5 mesi si trova ricoverato in gravissime condizioni dopo un drammatico incidente domestico avvenuto a Chieri, nel Torinese. Secondo una prima ricostruzione, il piccolo era in braccio alla madre che, mentre stava scendendo le scale interne della loro abitazione nella frazione di Pessione, avrebbe accusato un malore improvviso. In quei concitati istanti la donna avrebbe perso l’equilibrio e il neonato sarebbe caduto, battendo violentemente la testa.

L’allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Chieri per gli accertamenti del caso, insieme ai sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure al bambino. Valutata la gravità della situazione, il piccolo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale infantile Regina Margherita di Torino, dove è stato ricoverato e affidato alle cure dei medici. Le sue condizioni vengono definite gravi.

Sono ora in corso gli approfondimenti per chiarire con esattezza la dinamica dell’accaduto. Gli investigatori stanno raccogliendo elementi utili a ricostruire quanto successo all’interno dell’abitazione, mentre resta forte la preoccupazione per lo stato di salute del neonato.