Verona, investito e ucciso davanti centro commerciale: arrestato 54enne

Lo ha investito quattro volte e poi, arrivato a una rotonda, è prima andato a schiantarsi contro un’auto per poi aggredire il conducente. È quanto, in estrema sintesi, accaduto a San Bonifaci0 (Verona) questa mattina, alle 7 circa. Il presunto aggressore è un uomo di 54 anni di origini tunisine che ha investito e ucciso un 55enne, aggredendo poi un 63enne. Dagli elementi raccolti dagli inquirenti, comprese le immagini delle telecamere in zona, un uomo a bordo di un’auto si è avvicinato al 55enne che stava camminando e lo ha sorpreso alle spalle, investendolo una prima volta. L’aggressore lo ha poi investito altre tre volte per poi abbandonare il corpo e dirigersi verso la rotonda che si trova vicino alla caserma dei carabinieri del paese dove ha tamponato un’auto ferma in sosta e poi è sceso dall’auto e ha aggredito il conducente. Il 54enne è stato fermato e arrestato. Proseguono le indagini.