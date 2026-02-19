Nuoro, agguato nella notte: 38enne ucciso a colpi di arma da fuoco

Un uomo di 38 anni è stato ucciso a colpi di arma da fuoco nella notte a Orani (Nuoro). L’uomo, Tonino Pireddu, che lavorava come operaio per una ditta di smaltimento rifiuti, stava rincasando in Corso Italia con la compagna, che era già entrata in casa mentre lui era ancora davanti alla sua macchina dopo aver recuperato alcuni oggetti dall’interno. Ma, nascosto nel buio, il killer ha fatto fuoco, colpendolo a morte.

Sul posto dove è avvenuto l’agguato sono intervenute le forze dell’ordine e le squadre speciali per i rilievi scientifici, oltre al 118. Tra due giorni in paese si dovrebbe festeggiare lo storico carnevale con le maschere tradizionali, ma dopo quanto accaduto la festa potrebbe essere annullata.

Pireddu era già stato vittima di un attentato intimidatorio lo scorso dicembre quando gli era stata bruciata la macchina. Le indagini proseguono per ricostruire quanto accaduto.

Annullati tutti gli eventi del carnevale storico

“A causa del grave lutto che ha colpito la nostra comunità, l’amministrazione comunale, la Proloco, l’associazione della maschera de Su Bundhu, il gruppo carro e tutte le persone coinvolte nell’organizzazione degli eventi hanno deciso di annullare momentaneamente il carnevale oranese, rinviandolo a data da destinarsi”. Lo fa sapere, in una nota, il comune di Orani dopo l’agguato nel quale è stato ucciso questa notte Tonino Pireddu. “Ci stringiamo in un abbraccio sincero alla famiglia, profondamente addolorati e sgomenti – si legge ancora – Chi ha osato fare questo gesto ha ferito gravemente anche tutta la nostra comunità”.