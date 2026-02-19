Donna decapitata a Scandicci, fermato un uomo

Nell’ambito dell’indagine sulla donna trovata decapitata a Scandicci, in provincia di Firenze, nell’area dell’ex edificio del Cnr, all’interno del parco del castello dell’acciaio, i carabinieri hanno fermato un uomo. Non è stata resa nota l’identità della vittima dell’omicidio, ma da quanto si apprende, sarebbe una donna di nazionalità tedesca di 44 anni, in Italia senza fissa dimora.

L’uomo fermato, sospettato di essere l’autore del delitto, sarebbe lo stesso che martedì 17 febbraio, il giorno precedente alla scoperta del cadavere, aveva infastidito un passante aizzandogli contro un cane e poi avrebbe dato in escandescenze venendo sottoposto a un trattamento sanitario obbligatorio. Il fermato si trova piantonato in ospedale. Ancora da chiarire il movente e la data del delitto. L’arma dell’omicidio potrebbe essere un lungo coltello trovato non lontano dal corpo della donna.

L’uomo accusato di omicidio volontario era sottoposto all’obbligo di firma presso la caserma di Scandicci. Secondo quanto emerso, frequentava la vittima negli ultimi tempi.

Il fermo è stato disposto in seguito alle prime risultanze investigative: oltre alle immagini delle telecamere che lo riprendono nei pressi dell’edificio abbandonato in orari compatibili con il delitto, a incriminarlo sarebbe stata anche la felpa che indossava abitualmente in caserma, ritrovata sporca di sangue vicino al corpo della vittima.