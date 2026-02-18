Donna decapitata a Scandicci, indagini dei carabinieri

Il corpo senza vita di una donna è stato trovato oggi a Scandicci, in provincia di Firenze, all’interno dell’area dell’ex Cnr. Sul posto sono arrivati i carabinieri e il magistrato della procura di Firenze Alessandra Falcone. Da quanto si apprende, il cadavere sarebbe decapitato.

Della donna è ignota l’identità. Il corpo è stato trovato nella zona del parco del casello dell’Acciaiolo. Sul posto sono in corso i rilievi della scientifica dei carabinieri. Presenti anche il medico legale e il magistrato. Gli agenti della polizia locale hanno recintato la zona del ritrovamento.