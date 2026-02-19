Delitto di Garlasco, la youtuber Bugalalla pubblica intercettazioni Garofano: “Diffuse notizie riservate”

Si arricchiscono ancora le vicende legate al delitto di Garlasco. Francesca Bugamelli, nota youtuber conosciuta sul Web con il nome di Bugalalla, ha pubblicato un nuovo video che contiene le intercettazioni effettuate dai carabinieri di Vigevano durante l’inchiesta su Alberto Stasi per l’omicidio di Chiara Poggi del 13 agosto 2007 e che ha portato alla condanna definitiva a 16 di reclusione per l’oggi 42enne.

Secondo la youtuber, gli audio, definiti “inediti”, ma già depositati agli atti dell’inchiesta dalla Procura di Vigevano al termine delle indagini preliminari nel 2008 ed entrati nel fascicoli dei processi del 2009 davanti al gup Stefano Vitelli, del 2011 per la Corte d’assise d’appello di Milano, in Cassazione nel 2013, nell’appello bis del 2014 e nuovamente nella Cassazione definitiva del 2015, dimostrerebbero il “coinvolgimento dell’ex Generale dell’Arma dei Carabinieri e Comandante dei RIS, Luciano Garofano, nella diffusione di materiale riservato, nel mentre si svolgevano le indagini sulla morte di Chiara Poggi”.

Nel video Bugamelli diffonde anche alcune captazioni avvenute fra 2007 e 2008 fra Rita Preda, madre della 26enne uccisa e gettata sulle scale della propria abitazione, con l’avvocato Gian Luigi Tizzoni, legale prima delle persone offese e poi di parte civile che assiste la famiglia Poggi da 18 anni, e con l’ingegner Paolo Reale, cugino della vittima e consulente tecnico informatico dei Poggi. Telefonate da cui emergerebbero “nuovi fattori – sostiene Bugalalla – che includono copie non autorizzate del disco fisso del personal computer nella camera di Chiara Poggi, la presenza di una testimone alla quale, secondo il suo racconto, i carabinieri avrebbero fatto cambiare versione e una nuova posizione nella vicenda per Marco Poggi“, fratello della vittima che al momento dell’omicidio si trovava in vacanza in Trentino con i genitori.

Sentito da LaPresse, il generale Luciano Garofano ha fatto sapere di aver già inoltrato il materiale al proprio legale per le valutazioni del caso e ha parlato di registrazioni “decontestualizzate”.

Legali Sempio depositano consulenza su scontrino: ‘è autentico’

Il video arriva nello stesso giorno in cui i legali di Andrea Sempio, Liborio Cataliotti e Angela Taccia, hanno depositato nuova consulenza difensiva in cui si afferma che lo scontrino del parcheggio di Piazza Ducale a Vigevano dell’oggi 37enne, indagato dalla Procura di Pavia per il delitto di Garlasco, sarebbe autentico.

I difensori di Sempio hanno consegnato ai pm pavesi la copia originale della ricevuta del parchimetro delle ore 10.18 del 13 agosto 2007. Durante le indagini su Alberto Stasi, il documento era stato fornito in copia il 4 ottobre 2008 su richiesta mentre veniva sentito come testimone dai carabinieri di Vigevano. L’amico di Marco Poggi ha sempre sostenuto nei verbali di sit e in quelli di interrogatorio del 10 febbraio 2017, durante la prima inchiesta per omicidio che lo ha riguardato e archiviata un mese e mezzo dopo, di essersi recato a Vigevano la mattina dell’omicidio di Chiara Poggi per acquistare un libro, ma di aver trovato il negozio chiuso. Circostanza che aveva destato i sospetti degli inquirenti, che ipotizzavano la precostituzione di un alibi a oltre un anno dai fatti. Ancora nei giorni scorsi, l’uomo si è dichiarato innocente al microfoni del Tg1, arrivando a dire che la famiglia Poggi “non ha sospetti” su di lui.