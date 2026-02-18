Reggio Calabria, omicidio Caruso: dopo 30 anni svolta grazie a mozzicone

A quasi trent’anni dall’omicidio di Giovanni Caruso, trovato senza vita in un casolare di Cittanova (Reggio Calabria) l’11 ottobre 1996, le indagini si riaprono grazie a un mozzicone di sigaretta. Caruso, 39 anni, è stato trovato morto poco distante dal cimitero di cui era manutentore, raggiunto da vari colpi di fucile calibro 12 mentre si stava accendendo una sigaretta. L’omicidio è avvenuto in un periodo storico tumultuoso per la realtà reggina, da poco uscita da una cruenta faida tra i Facchineri e il clan Albanese, Raso e Gullace che aveva lasciato dietro di sé una lunga e sanguinosa scia di omicidi. In un primo momento, le indagini si sono concentrate sulla vita privata della vittima, che era in procinto di avviare un frantoio unitamente a un suo socio. Inoltre è stato ipotizzato che l’uomo fosse stato avvicinato dalle consorterie criminali per allungare le mani sulla futura attività. La svolta al ‘cold case’ arriva da un dettaglio notato dagli inquirenti che hanno effettuato i rilievi: a poca distanza dal cadavere è stato ritrovato un mozzicone di sigaretta, probabilmente fumato da chi era in compagnia di Caruso mentre lui stesso stava estraendo il pacchetto dal taschino. Con il contributo del progresso della tecnologia scientifica applicata dai Carabinieri del Ris di Messina, il mozzicone è oggi in grado di restituire il corredo genetico di chi si trovava in quel luogo al momento del delitto e così effettuare le comparazioni con i possibili autori o concorrenti nel reato. Grazie a questa nuova evidenza scientifica, l’attenzione dei Carabinieri della Compagnia di Taurianova è tornata sul caso irrisolto, effettuando una prima comparazione genetica. Ulteriori approfondimenti sul caso sono in corso da parte degli investigatori, coordinati dalla Dda di Reggio Calabria.