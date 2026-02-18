Incidenti sul lavoro, rimane incastrato in un macchinario: muore 40enne nel Veronese

Un operaio di circa 40 anni ha perso la vita questa mattina a Isola della Scala, nel Veronese, mentre era impegnato nelle attività lavorative all’interno di un allevamento situato in località Tarmassia. L’allarme è scattato poco prima di mezzogiorno, quando alla centrale operativa è giunta la chiamata con la richiesta urgente di intervento.

Secondo le prime informazioni raccolte, l’uomo sarebbe rimasto accidentalmente incastrato con gli indumenti in un macchinario, riportando conseguenze gravissime. Immediata la mobilitazione dei soccorsi: sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118, giunti anche con l’elicottero, oltre al personale a bordo di un’ambulanza infermierizzata. Nonostante la rapidità dell’intervento e i tentativi di prestare le prime cure, per il lavoratore non c’è stato nulla da fare e i medici hanno potuto soltanto constatare il decesso.

Sull’accaduto sono in corso gli accertamenti dei carabinieri, che stanno lavorando per chiarire le cause e ricostruire con precisione l’esatta dinamica dell’incidente. L’episodio riporta l’attenzione sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, ancora drammaticamente attuale.