Bambino trapiantato, Meloni chiama la mamma: “Faremo giustizia”

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha telefonato a Patrizia Mercolino, madre del bambino ricoverato all’ospedale Monaldi di Napoli dopo aver ricevuto un cuore risultato danneggiato. Lo apprende LaPresse dal legale della famiglia, avvocato Francesco Petruzzi. “Faremo il possibile per fare giustizia“, avrebbe detto la premier. Telefonata di vicinanza e di solidarietà anche dal presidente della Regione Campania, Roberto Fico.

Presidente Bambino Gesù: “Ci rimettiamo al parere degli esperti”

L’ospedale Bambino Gesù “è sempre disponibile” e segue la vicenda relativa al bambino con il cuore ‘bruciato‘. Lo ha detto il presidente del Bambino Gesù, Tiziano Onesti, in occasione dell’inaugurazione del nuovo reparto di dialisi. “Ci sarà un incontro domani o nei prossimi giorni in cui i grandi esperti vedranno fisicamente il bambino. E daranno la loro opinione. Ci rimettiamo al loro parere”, ha aggiunto Onesti.

Incontro Schillaci-Fico, impegno comune per fare chiarezza

Colloquio tra il ministro della Salute Orazio Schillaci e il presidente della Regione Campania Roberto Fico oggi a Roma. L’incontro, informa una nota della Regione Campania, era stato programmato nelle scorse settimane per un confronto su temi sanitari. Schillaci e Fico, sottolinea la nota, “hanno rivolto massima attenzione a quanto avvenuto all’Ospedale Monaldi di Napoli. Nell’esprimere la più sentita e sincera vicinanza e solidarietà alla famiglia del piccolo paziente ricoverato, sottolineano il forte impegno sinergico e la collaborazione istituzionale, perché venga fatta piena chiarezza su quanto accaduto”. Allo scopo, ricorda la nota, “sono stati attivati nei giorni scorsi i poteri ispettivi e conoscitivi in capo sia al Ministero che alla Regione, per poter assumere i provvedimenti necessari secondo le rispettive competenze. Nella giornata di oggi sarà inoltre trasmessa al ministero la relazione predisposta dagli uffici regionali su impulso del presidente Fico”.