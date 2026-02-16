Olimpiadi 2026, la Gdf sequestra merchandising contraffatto a Como

Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Como, nell’ambito del dispositivo operativo denominato “Piano Milano – Cortina 2026”, finalizzato alla tutela della proprietà intellettuale e alla repressione della vendita di prodotti contraffatti connessi agli eventi olimpici, hanno avviato articolati approfondimenti, anche attraverso il monitoraggio dei principali marketplace, volti a verificare l’eventuale presenza in commercio di materiali (gadget, magliette, cappelli) contraffatti riconducibili all’evento olimpico in corso. Individuate alcune vendite online di magliette recanti il logo falso “Milano –Cortina 2026” riconducibili, ad una impresa operante nel settore del commercio all’ingrosso di abbigliamento e accessori in Provincia di Como. All’esito dell’attività ispettiva sono stati rinvenute e sottoposte a sequestro 3 felpe e 42 stampe DTF (Direct to Film) pronte per essere applicate su capi di vestiario, procedendo al deferimento all’Autorità Giudiziaria del coniuge del legale rappresentante della società, per l’ipotesi di reato di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi).