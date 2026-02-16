Cade nel Tevere da Ponte Sisto: donna salvata dai vigili del fuoco a Roma

Intervento di soccorso questa mattina a Roma per una donna caduta nel Tevere da Ponte Sisto. Alle ore 9.00 la sala operativa del Comando provinciale dei vigili del fuoco ha inviato sul posto la partenza della Centrale 1/A e di Ostiense 7/A, con il Nucleo SMZT (Soccorso Mezzi e Tecniche Speciali), il Nucleo Fluviale e il Capo Turno Provinciale. La forte corrente ha trascinato la donna verso Ponte Marconi, dove gli operatori sono riusciti a raggiungerla e a recuperarla a bordo del gommone, avviando immediatamente le manovre salvavita. Successivamente la donna è stata trasportata sulla banchina presso la sede del Nucleo Sommozzatori, dove ad attenderla c’erano i sanitari del 118 che hanno proseguito le operazioni di rianimazione prima dell’immediato trasferimento in ospedale. Sul posto erano presenti anche le forze dell’ordine per gli accertamenti del caso.

Il salvataggio della donna (Foto vigili del fuoco)