Faraglioni di Sant’Andrea, il maltempo cancella l’Arco dell’Amore: ecco cosa è successo

Nella notte è crollato l’Arco dei Faraglioni di Sant’Andrea, a Melendugno, nel Leccese. Noto anche come ‘Arco dell’amore‘, si è completamente sbriciolato in acqua. Il crollo, avvenuto durante le violente mareggiate e le piogge dei giorni scorsi, rappresenta il danno più significativo subìto dal paesaggio costiero della zona. “Un brutto risveglio questa mattina a Torre Sant’Andrea: è caduto l’arco. Che dramma. Inevitabile, ma è sempre un colpo al cuore”, il commento di Francesco Stella, assessore al Turismo di Melendugno.