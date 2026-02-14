Accesso Archivi

Accesso Archivi

sabato 14 febbraio 2026

Ultima ora

Zoe Trinchero, parla Naudy Carbone: "Ho avuto paura per il tentato linciaggio"

LaPresse
LaPresse

Alla cerimonia funebre di Zoe Trinchero era presente anche Naudy Carbone, il ragazzo ingiustamente accusato dell’omicidio. “Io non conoscevo Zoe. Non conoscevo né lei né il ragazzo e neanche tutti questi suoi amici. Oggi provo una forte emozione e questa atmosfera, questa tensione, mista al dolore e un insieme di emozioni che è difficile veramente anche spiegare a parole”, dice Naudy uscendo dalla chiesa di Sant’Ippolito. “Sono arrivate delle scuse, ma c’è sempre questo clima teso: l’omicidio, la calunnia e il tentativo di linciaggio, ci sono ancora tanti aspetti che dovrebbero essere chiariti e porterebbero a riflettere sulla paura che si sente in quei momenti”. “Quel che veramente colpisce è che c’era la volontà, o comunque la reazione, di andare sotto casa mia a cercare di fare il linciaggio, anche se capisco che in quel momento poteva essere una reazione diretta. Una volta che si è chiarito chi è stato il colpevole, però, non c’è stato lo stesso tipo di reazione verso la persona che ha commesso l’omicidio”.