Stroppa indagato per omicidio stradale, il referente di Musk era senza scorta

Avrebbe dovuto essere accompagnato dalla scorta quella sera Andrea Stroppa, 32enne referente italiano di Elon Musk oggi indagato per omicidio stradale per la morte di Mirco Garofano, 18 anni, studente di Artena investito e ucciso il 31 gennaio in via Fiorentini al Collatino, quadrante est di Roma. E invece, secondo quanto apprende LaPresse, al volante della Smart che ha travolto il ragazzo, Stroppa era solo.

Assegnatario di un dispositivo di tutela, deciso dalla prefettura, avrebbe dovuto viaggiare con personale del reparto scorte della questura di Roma. Un elemento ora al centro delle verifiche, mentre la Procura ricostruisce la dinamica dell’incidente costato la vita al giovane. Secondo quanto emerso, sarebbe stato lo stesso Stroppa a chiamare i soccorsi subito dopo l’impatto. I sanitari del 118 hanno tentato a lungo di rianimare Mirco, sbalzato per oltre dieci metri, ma il ragazzo non ha mai ripreso conoscenza. Gli agenti del gruppo Torri della Polizia Locale di Roma Capitale dovranno chiarire l’esatto punto d’urto tra l’auto e il 18enne. Tra le ipotesi al vaglio anche quella che il giovane abbia attraversato superando lo spartitraffico centrale, prima di essere travolto.