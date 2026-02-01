Roma, auto investe pedone nella notte: morto un 18enne

Incidente stradale nella tarda serata di ieri sera a Roma, in via Filippo Fiorentini, dove un 18enne è stato investito mentre stava attraversando la strada all’altezza del civico 7, da un 32enne alla guida di una Smart: sia la vittima che il 32enne sono di nazionalità italiana. Numerose le pattuglie intervenute della polizia locale di Roma Capitale. Inutili i soccorsi per il ragazzo, che è deceduto sul posto. Il veicolo è stato posto sotto sequestro e il conducente accompagnato in ospedale per essere sottoposto ai test di rito. Le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente sono in carico ai caschi bianchi del VI Gruppo Torri.