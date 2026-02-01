Incidente stradale nella tarda serata di ieri sera a Roma, in via Filippo Fiorentini, dove un 18enne è stato investito mentre stava attraversando la strada all’altezza del civico 7, da un 32enne alla guida di una Smart: sia la vittima che il 32enne sono di nazionalità italiana. Numerose le pattuglie intervenute della polizia locale di Roma Capitale. Inutili i soccorsi per il ragazzo, che è deceduto sul posto. Il veicolo è stato posto sotto sequestro e il conducente accompagnato in ospedale per essere sottoposto ai test di rito. Le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente sono in carico ai caschi bianchi del VI Gruppo Torri.
Roma, auto investe pedone nella notte: morto un 18enne
Il 32enne alla guida di una Smart è stato condotto in ospedale per i test anti alcool e droga di rito