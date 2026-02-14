Sabotaggi sull’alta velocità, possibili ritardi fino a 120 minuti. Salvini: “Atti criminali” – La diretta

Da questa mattina la circolazione ferroviaria, sulle linee dell’alta velocità Roma-Napoli e Roma-Firenze, è rallentata per due atti dolosi. Un terzo episodio è in corso di accertamento. Lo segnala Fs spiegando che sulla linea che collega la capitale al capoluogo campano, la sala operativa di RFI ha segnalato un’anomalia fra Salone e Labico; i tecnici intervenuti sul posto hanno riscontrato danni ai cunicoli contenenti i cavi che gestiscono la circolazione dei treni e la loro bruciatura.
Mentre sull’alta velocità Roma-Firenze, per un altro atto doloso fra Tiburtina e Settebagni, i treni stanno registrando ritardi e deviazioni. Fs spiega poi che è in corso di accertamento un terzo episodio fra Capena e Gallese, sempre sulla linea AV Roma-Firenze. Sono in corso i rilievi dell’autorità giudiziaria per accertare quanto accaduto. Al termine sarà possibile l’intervento dei tecnici di Rfi per il ripristino completo dell’infrastruttura.
“Atti dolosi come quelli che si stanno registrando in questi giorni sui binari italiani sono gravissimi e inaccettabili, perché mettono a rischio la sicurezza e causano disagi enormi ai passeggeri”. Lo afferma il presidente di Assoutenti, Gabriele Melluso, stigmatizzando quanto accaduto oggi, dove diversi sabotaggi stanno creando disagi alla circolazione ferroviaria.“È evidente che, una volta avvenuto il sabotaggio, la gestione dell’emergenza diventa difficilissima da controllare, e ha effetti a cascata su migliaia di viaggiatori. Per questo la strategia di RFI deve puntare soprattutto sulla prevenzione, rafforzando la sorveglianza e i sistemi di alert preventivo per bloccare sul nascere questi episodi”, conclude Melluso.
Se saranno individuati i responsabili degli atti dolosi a danno della circolazione ferroviaria, il Codacons avvierà nei loro confronti una azione legale finalizzata a chiedere maxi-risarcimenti in favore di tutti i passeggeri coinvolti nei disagi. Lo afferma l’associazione dei consumatori, dopo i nuovi sabotaggi registrati oggi che stanno causando forti ritardi sulla rete.
“Quanto sta accadendo in questi giorni in Italia ha ripercussioni enormi sui cittadini, costretti a subire ritardi che realizzano danni morali e materiali evidenti – spiega il Codacons – Il rischio è anche quello di vedersi negati gli indennizzi previsti dalla normativa in caso di ritardi dei Treni: il Regolamento europeo 782/2021 che disciplina diritti e obblighi dei passeggeri, infatti, stabilisce che un’impresa ferroviaria non è tenuta a corrispondere un indennizzo qualora sia in grado di dimostrare che il ritardo, la perdita di coincidenza o la soppressione è dovuto o intrinsecamente legato a un comportamento di terzi che l’impresa ferroviaria, nonostante abbia riposto la diligenza richiesta dalle particolarità del caso di specie, non poteva evitare e alle cui conseguenze non poteva ovviare, quali presenza di persone sui binari, furto di cavi, emergenze a bordo, attività di contrasto, sabotaggio o terrorismo”.
“I viaggiatori rischiano quindi di subire oltre al danno la beffa e per questo, se saranno individuati i responsabili dei sabotaggi, il Codacons avvierà contro gli autori degli atti dolosi una azione legale per conto di tutti i passeggeri coinvolti nei disagi, finalizzata a far ottenere loro il giusto risarcimento dei danni subiti”, conclude l’Associazione.
Per i treni Alta Velocità e Regionali sono possibili ritardi fino a 120 minuti. Trenitalia, in un aggiornamento sulla situazione tra Lazio e Toscana alle ore 12, a seguito del danneggiamento dell’infrastruttura da parte di ignoti spiega che la circolazione è fortemente rallentata per accertamenti dell’Autorità Giudiziaria a seguito del danneggiamenti tra Roma Tiburtina e Settebagni.
Per questo motivo, si legge sul sito, i treni Alta Velocità e Regionali possono essere instradati sulla linea convenzionale e registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 120 minuti, inoltre i treni Regionali possono subire limitazioni di percorso e cancellazioni e alcuni treni Alta Velocità e Intercity non fermano a Roma Tiburtina.
Per quanto riguarda la tratta tra Roma e Napoli, la circolazione resta rallentata per accertamenti dell’Autorità Giudiziaria tra Roma Prenestina e Anagni a seguito del danneggiamento dell’infrastruttura da parte di ignoti. Anche in questo caso i treni Alta Velocità possono essere instradati sulla linea convenzionale via Formia e registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti.
“Inaccettabili e vergognosi gli ennesimi sabotaggi alla linea ferroviaria commessi da criminali che, anche oggi, hanno messo in ginocchio mezza Italia creando disagi ai viaggiatori dell’Alta velocità. Auspichiamo che i responsabili vengano individuati in tempi rapidi e condannati con pene esemplari. Siamo sempre più convinti e consapevoli della necessità di pene più severe e di una riforma della giustizia che ne consenta finalmente l’applicazione grazie a giudici terzi e imparziali”. Così il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Galeazzo Bignami.
Subito è arrivato il commento di Matteo Salvini. “Odiosi atti criminali contro i lavoratori e contro l’Italia. È stata aumentata la vigilanza e abbiamo incrementato i controlli per stanare questi delinquenti, sperando che nessuno minimizzi o giustifichi gesti criminali che mettono a rischio la vita delle persone”, ha scritto su X il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.