Sabotaggi sull’alta velocità, possibili ritardi fino a 120 minuti. Salvini: “Atti criminali” – La diretta

Da questa mattina la circolazione ferroviaria, sulle linee dell’alta velocità Roma-Napoli e Roma-Firenze, è rallentata per due atti dolosi. Un terzo episodio è in corso di accertamento. Lo segnala Fs spiegando che sulla linea che collega la capitale al capoluogo campano, la sala operativa di RFI ha segnalato un’anomalia fra Salone e Labico; i tecnici intervenuti sul posto hanno riscontrato danni ai cunicoli contenenti i cavi che gestiscono la circolazione dei treni e la loro bruciatura.

Mentre sull’alta velocità Roma-Firenze, per un altro atto doloso fra Tiburtina e Settebagni, i treni stanno registrando ritardi e deviazioni. Fs spiega poi che è in corso di accertamento un terzo episodio fra Capena e Gallese, sempre sulla linea AV Roma-Firenze. Sono in corso i rilievi dell’autorità giudiziaria per accertare quanto accaduto. Al termine sarà possibile l’intervento dei tecnici di Rfi per il ripristino completo dell’infrastruttura.