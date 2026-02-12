Torino, 85enne uccisa e sepolta nel bosco: fermato il figlio

Ha ucciso l’anziana madre e ne ha seppellito il cadavere in un bosco vicino casa perché, a suo dire, temeva di perdere l’unico mezzo di sostentamento che aveva: la pensione della donna. È stato sottoposto a fermo il figlio di Enrica Bardotti, 85enne di Piobesi Torinese (Torino), uccisa presumibilmente a metà dello scorso mese di gennaio.

I Carabinieri della Stazione di Carignano si sono recati nell’abitazione in cui la donna viveva con il figlio e, sentiti i vicini, sono riusciti a rintracciarlo. L’uomo dopo avere tentato confusamente di spiegare l’assenza della madre, ha accompagnato i Carabinieri nel bosco nei pressi dell’abitazione, dove ha spiegato di averla seppellita in quanto trovata già morta in casa. Rinvenuto il cadavere della donna, l’indagato è stato sottoposto a fermo della polizia giudiziaria per i delitti di omicidio e soppressione di cadavere. Nel corso delle sue dichiarazioni spontanee ai Carabinieri, ha ammesso di averla ucciso lui stesso.