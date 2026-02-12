Dl migranti, Open Arms: “Il provvedimento arriverà in tribunale, proseguiremo nostre attività”

“Il nuovo provvedimento varato dal governo in materia di immigrazione, che sostanzialmente introduce e regolamenta il “blocco navale”, arriverà in tribunale. Ne è convinta la rete internazionale delle Ong di cui fa parte Open Arms che questa mattina si è riunita per discutere il decreto varato ieri dal Consiglio dei ministri. “Bisogna dirla questa cosa perché adesso noi stiamo attendendo l’iter parlamentare ma ad un certo punto tutto questo arriverà in tribunale – spiega Valentina Brinis, advocacy officer di Open Arms – in tribunale verrà ridiscusso tutto perché ci sono tantissimi profili di irregolarità. Banalmente -prosegue – stiamo parlando di un blocco navale che va a limitare un tema fondamentale che è il diritto al soccorso, non solo il diritto a essere soccorsi, ma anche il dovere di un comandante di trarre in salvo chi si trova in difficoltà. Nel momento in cui si impedisce una cosa di questo tipo, ovviamente il provvedimento deve essere discusso in un’altra sede. Noi stiamo puntando al dibattito parlamentare in modo tale che arrivi un provvedimento in linea, quantomeno, con le normative internazionali, però se questo non sarà, si arriverà tranquillamente in tribunale”. Al centro della contestazione vi è il tema del diritto al soccorso. Secondo Open Arms e le altre Ong che da anni presidiano il Mediterraneo recuperando imbarcazioni di migranti in difficoltà il blocco navale andrebbe a limitare il principio cardine del diritto internazionale: “ Noi abbiamo definito questo provvedimento una sorta di battaglia navale di Stato – dice ancora Brinis – Innanzitutto chi si trova in difficoltà avrà difficoltà proprio a essere soccorso, secondo verrà impedito e sempre più ostacolato il nostro lavoro. Noi con tutti i mezzi a nostra disposizione continueremo finché possiamo a rimanere in mare”