Bimba morta a Bordighera, la madre resta in carcere

Resta in carcere a Pontedecimo (Genova) la madre della bambina di due anni morta in casa a Bordighera, nell’Imperiese, due giorni fa in circostanze da chiarire.

Questa mattina in videoconferenza si è tenuto l’interrogatorio di convalida nel carcere genovese dov’è reclusa la donna, interrogatorio durato a lungo e nel corso del quale la madre della bambina, M.A., ha risposto alle domande del gip. Al termine il gip ha disposto il carcere per omicidio preterintenzionale come richiesto dalla procura, evidenziando che la versione della donna è smentita dalle prime risultanze di indagine, in particolare la relazione del medico legale sulle molteplici lesioni su corpo e testa della bambina, e i video sugli spostamenti. Il giudice non ha convalidato l’arresto, perché ritenuto effettuato fuori dalla flagranza, ma ha ritenuto esistenti gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari del rischio di inquinamento probatorio e ha mantenuto la detenzione.