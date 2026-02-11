Treni, Viminale: “49 attacchi a linee ferroviarie nel 2025”

“In merito agli attentati alle infrastrutture dei trasporti, e più specificatamente per quanto riguarda gli attacchi alle linee delle Ferrovie dello Stato, nel 2025 si sono registrati ben 49 casi, in forte aumento rispetto ai 9 del 2024 mentre nel 2023 non era stato registrato nessun attacco”. È quanto emerge dai dati diffusi dal Viminale. Pochi giorni fa un sabotaggio alla linea ferroviaria dell’Alta Velocità a Bologna è stata rivendicata su un blog anarchico.

Salvini: “Chiederemo risarcimenti milionari”

“I dati del Viminale sui sabotaggi alle linee ferroviarie sono inquietanti e confermano le preoccupazioni già manifestate nei mesi scorsi. I 49 casi del 2025 rispetto ai 9 dell’anno precedente sono un attacco all’Italia che non resterà impunito. Oltre al carcere chiederemo risarcimenti milionari, a tutela dei passeggeri danneggiati. Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini.