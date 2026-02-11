Eredità Agnelli, legali Elkann: “Rigetto non cambia nulla, andiamo avanti sul merito”

“È stata rigettata l’istanza di messa alla prova e, d’altra parte, noi avevamo sinceramente perso interesse a questa istanza visto la frammentazione che si era creata del quadro processuale. È una decisione che per noi non cambia niente. Adesso gli atti saranno restituiti al Pubblico Ministero, il Pubblico Ministero dovrà notificarci l’avviso di 415 bis, cioè l’avviso di chiusura delle indagini, e poi noi andremo avanti sul merito e dimostreremo che John Elkann non ha fatto nulla”. Così Paolo Siniscalchi e Federico Cecconi, legali che assistono John Elkann, dopo la decisione del gip di Torino che ha rigettato la richiesta di messa alla prova.

“No calcoli prescrizione, dimostreremo estraneità”

“Non facciamo calcoli di prescrizione, difendiamo una persona che non ha fatto niente” e quello che “per noi è importante segnalare e rappresentare adesso è la volontà di dimostrare la totale estraneità ai fatti in relazione alla posizione del nostro assistito”. Così Paolo Siniscalchi e Federico Cecconi, legali che assistono John Elkann, parlando dopo la decisione del gip di Torino che ha rigettato la richiesta di messa alla prova. A domanda su una eventuale presenza di Elkann in aula in caso di rinvio a giudizio gli avvocati hanno chiarito che si tratta di “una valutazione che andremo a svolgere certamente nella fase successiva”.