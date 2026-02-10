Vicenza, non trova l’abbonamento: autista di bus lascia a piedi ragazzino disabile

Uno studente di Altavilla, di 15 anni e con disabilità, credeva di aver dimenticato l’abbonamento dell’autobus e per questo ha avvisato l’autista che, di tutta risposta, lo avrebbe fatto scendere dal mezzo. È quanto accaduto nei giorni scorsi nel Vicentino. A riportare la notizia è il Giornale di Vicenza che, contattato dalla madre del minore, ha pubblicamente denunciato il fatto. Secondo quanto raccontato dalla donna, il 15enne si è recato alla fermata dell’autobus vicino a Piovene, a San Felice. Accortosi di non possedere il titolo di viaggio e, per onestà, lo ha comunicato immediatamente all’autista dell’autobus dell’azienda Svt. In risposta, l’uomo lo avrebbe fatto scendere dal mezzo.

Una volta lasciato in strada, lo studente ha trovato l’abbonamento, ma a quel punto era troppo tardi, arrivare a casa a piedi sarebbe stata un’impresa troppo complicata e stava iniziando a piovere, così ha dovuto contattare la famiglia. A recuperare il minore da solo, sotto la pioggia, è stato il nonno e ora la famiglia del ragazzo chiede spiegazioni in merito all’accaduto. Dall’azienda Svt, è stato reso noto che verrà fatta chiarezza sulla vicenda.

Il precedente di Belluno

A fine gennaio a Belluno un ragazzino di 11 anni che aveva preso il bus per tornare a casa dopo la scuola, era stato lasciato a piedi in mezzo alla neve dall’autista del mezzo perchè sorpreso senza biglietto. Dopo la denuncia da parte della famiglia del bambino, l’autista ha chiesto scusa per il gesto, chiudendo la questione che aveva creato molto scalpore.