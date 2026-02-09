Migranti, Alarm Phone: “30 persone in difficoltà a sud di Lampedusa”

Trenta persone sarebbero in difficoltà al largo di Lampedusa. A darne notizia su X è Alarm Phone, la rete di attivisti che monitora le rotte del Mediterraneo e le segnalazioni di imbarcazioni in pericolo. “Alarm Phone è stato contattato da un gruppo in difficoltà a bordo di un gommone che si trova a circa 40 miglia nautiche da Lampedusa: le persone a bordo stanno lottando contro vento forte e mare mosso”, si legge nel post. Secondo quanto riferito, le autorità competenti sarebbero state informate della situazione e, sottolinea Alarm Phone, è necessario un intervento immediato per portare in salvo tutte le persone senza ulteriori ritardi.