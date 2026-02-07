Napoli, arrestato pusher a Caivano: trovate armi 'fantasma', anche una penna-pistola

I carabinieri di Caivano, a Napoli, hanno arrestato un 35enne per detenzione di droga e armi clandestine. L’operazione è scattata nell’ambito di un servizio mirato a contrastare lo spaccio nella zona. I militari, dopo aver seguito un uomo fino alla sua abitazione, hanno rinvenuto 64 grammi di cocaina e 675 euro in contanti.

Durante la perquisizione, all’interno di un armadio della camera da letto, sono state trovate diverse armi irregolari. Tra queste, una pistola artigianale in plastica simile a una Glock, una penna con alloggiamento per proiettili calibro 9×21, e una rivoltella priva di matricola. Sono stati sequestrati anche 11 proiettili veri e 50 a salve. Il 35enne è stato arrestato e le armi saranno sottoposte ad accertamenti balistici per verificare un eventuale utilizzo in fatti di sangue o altri reati.