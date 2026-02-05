Valanga a Solda, due morti in Alto Adige

Una valanga si è verificata nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 13.30, sopra Solda, nel Comune di Stelvio (Bolzano). Secondo quanto riferito dal Soccorso alpino, il distacco è avvenuto nella zona del rifugio Madriccio, non lontano dalle piste da sci.

Un primo bilancio confermato dai soccorritori è di tre persone coinvolte, di cui due recuperate già morte. La terza è invece stata estratta ancora in vita. Sul posto anche gli elicotteri della guardia di finanza e il Pelikan 2.

I soccorsi (Foto Soccorso Alpino)

Soccorso alpino non esclude persone sotto seconda valanga

È dunque confermato il decesso di due persone travolte dalla valanga che nel primo pomeriggio di oggi ha interessato la zona sciistica di Solda, nei pressi delle piste del Madriccio. Secondo quanto riferisce il soccorso alpino però, vi è il sospetto che altre persone siano rimaste coinvolte in una seconda valanga, ma al momento non si hanno conferme ufficiali. Alle operazioni di soccorso stanno partecipando diverse squadre del Soccorso Alpino Cnsas di Tubre, Solda, Trafoi e Prato allo Stelvio, oltre alle unità del Bergrettungsdienst (BRD) e del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza. Le ricerche e le operazioni di bonifica sono tuttora in corso.