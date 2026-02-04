Panettiere ucciso a Sarno, in un video il tentato linciaggio dell'omicida

Le fasi immediatamente successive l’omicidio di Gaetano Russo, panettiere di 62 anni ucciso lunedì sera a Sarno (in provincia di Salerno), sono mostrate in un video girato da un vicino di casa e che ha trovato ampia diffusione sul web. Le immagini, riprese da un balcone nelle vicinanze della panetteria, mostrano il momento della cattura del 33enne Andrea Sirica, che poco prima aveva accoltellato a morte il 62enne e che dopo aver compiuto l’omicidio si è barricato all’interno della panetteria di piazza Sabotino, nella frazione Cappella Vecchia. Si vedono i poliziotti, supportati da un carabiniere fuori dal servizio che è stato tra i primi a intervenire, che intimano a Sirica di aprire la porta del negozio finché non riescono a entrare e a prelevare il 33enne. Gli agenti, oltre a bloccare e ammanettare l’uomo, sono costretti a difenderlo dai tentativi di aggressione dei parenti della vittima, alcuni dei quali tentano di colpirlo con calci e schiaffi.