Napoli, Gratteri dopo l'arresto di 15 esponenti del clan Raia: "In Campania non ci sono zone franche"

Operazione congiunta questa mattina di polizia e carabinieri a Scampia che ha portato all’arresto di 15 esponenti del clan Raia, a cui la Squadra Mobile di Napoli e i carabinieri del gruppo Napoli hanno sequestrato droga e denaro. “Stiamo parlando di Camorra di serie A, storicamente riconosciuta per la guerra che ha portato a circa 250 morti l’anno“, ha dichiarato Nicola Gratteri, procuratore capo di Napoli, nel corso di un conferenza stampa in Procura. “Quest’indagine è importante perché riguarda un territorio tristemente famoso e narrato come una terra persa, come un territorio dove non c’è speranza e possibilità di recupero – ha proseguito Gratteri – Invece, assieme ai miei colleghi, polizia e carabinieri, stiamo dimostrando che non ci sono zone franche in Campania e che è possibile sperare attraverso la ribellione, attraverso sinergie con le forze dell’ordine e in questa Procura di Napoli”.