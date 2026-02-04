Messina, tre cacciatori uccisi a Montagnareale: indagato il quarto uomo che era con loro

C’è un indagato per il triplice omicidio di Montagnareale in provincia di Messina dove sono stati uccisi i fratelli Davis e Giuseppe Pino e l’anziano Antonio Gatani, i tre cacciatori trovati morti in un bosco dei Nebrodi il 28 gennaio.

Si tratta del quarto uomo, l’amico di Gatani, a cui sono state sequestrate tutte le armi in suo possesso per permettere ai Ris di Messina di analizzarle e confrontarle con i proiettili trovati nei corpi delle vittime. Gli inquirenti stanno attendendo gli esiti delle perizie balistiche su tipologia e traiettorie dei proiettili trovati nei corpi delle tre vittime per stabilire l’esatta sequenza degli spari e da quali armi sono stati uccisi i tre cacciatori. Sul movente si fa strada l’ipotesi che ci sia stata una lite fra le due coppie di cacciatori finita nel sangue. È possibile che l’oggetto del contendere fosse proprio quel territorio di caccia.