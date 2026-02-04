Lucca, quattro persone morte intossicate da monossido di carbonio

Quattro persone morte per intossicazione da monossido di carbonio in un’abitazione a Porcari, in provincia di Lucca. La tragedia nella serata di oggi. A quanto pare si tratterebbe di un’intera famiglia, anche se al momento non si conoscono età o generalità delle persone recuperate senza vita. Una quinta persona è stata portata via, viva, in codice rosso all’ospedale Cisanello di Pisa e non dovrebbe essere in pericolo di vita. Anche tre carabinieri che sono entrati nella casa si sarebbero leggermente intossicati.

Sul posto sono intervenuti un’automedica di Lucca, ambulanze della Croce Rossa di Lucca, della Croce Verde di Porcari della Misericordia di Santa Gemma Galgani. Con loro anche carabinieri e Vigili del Fuoco che sono entrati nell’appartamento per cercare di salvare le persone. Era stato allertato anche l’elisoccorso Pegaso, ma – constatato il decesso delle quattro persone – la chiamata è stata annullata.