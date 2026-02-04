Lecce, donna di 49 anni trovata morta in casa: indagini in corso

Una donna di 49 anni è stata trovata morta all’interno di un’abitazione a Melissano, in provincia di Lecce. A lanciare l’allarme, nella notte, è stato il proprietario della casa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il 118. Sono in corso le indagini per definire i contorni della vicenda. Il corpo della 49enne a quanto apprende LaPresse da fonti qualificate, non presenterebbe segni di violenza. Sarà l’autopsia a chiarire le cause della morte ma gli investigatori sono propensi ad escludere il femminicidio. Tra le ipotesi, una assunzione di stupefacenti. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri.