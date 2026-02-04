Una donna di 49 anni è stata trovata morta all’interno di un’abitazione a Melissano, in provincia di Lecce. A lanciare l’allarme, nella notte, è stato il proprietario della casa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il 118. Sono in corso le indagini per definire i contorni della vicenda. Il corpo della 49enne a quanto apprende LaPresse da fonti qualificate, non presenterebbe segni di violenza. Sarà l’autopsia a chiarire le cause della morte ma gli investigatori sono propensi ad escludere il femminicidio. Tra le ipotesi, una assunzione di stupefacenti. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri.
Lecce, donna di 49 anni trovata morta in casa: indagini in corso
