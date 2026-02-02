Roma, allagamento in via Prenestina: strada chiusa e abitazioni senza acqua

Questa mattina , poco dopo le 5.30, si è verificato un allagamento della sede stradale in Via Prenestina a Roma, altezza civico 916, dovuto ad una rottura di una tubatura di un edificio privato. Sul posto pattuglie dei Gruppi V Casilino e VI Torri della Polizia Locale di Roma Capitale per la messa in sicurezza dell’area e la gestione della viabilità. Chiuso tratto di Via Prenestina da Via Via Emilio Longoni a Viale Giorgio De Chirico ambo i sensi di marcia. Sul posto personale dei Vigili del Fuoco. Mauro Caliste, il presidente del V Municipio informa su Facebook che “non é possibile quantificare tempi di ripristino”. Numerose le segnalazioni dei cittadini che lamentano la mancanza d’acqua nelle abitazioni della zona.

Foto da Polizia