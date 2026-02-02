Fontana di Trevi da oggi a pagamento: quanto costano e dove comprare i biglietti

Fontana di Trevi da oggi, 2 febbraio 2026, è a pagamento. Per vedere da vicino uno dei monumenti più celebri di Roma e del mondo infatti bisognerà pagare un ticket di 2 euro ai varchi d’accesso allestiti nella storica piazza nel cuore della Capitale.

Onorato: “Stimati ricavi per 6 milioni l’anno”

“Quella di oggi è una giornata molto importante per Roma e per i romani. Da oggi scendere i gradoni di questo monumento – così importante, non soltanto per la nostra città, per il nostro paese, ma per tutto il mondo – avrà un ticket di due euro. I cittadini della città della provincia continueranno a poter scendere a titolo gratuito e i fondi che verranno raccolti da questo ticket – che si stimano a ribasso in sei milioni di euro – permetteranno tante buone cose e sono la prova di come il turismo sia fondamentale per la nostra città”. Così l’assessore capitolino al Turismo, Alessandro Onorato.

“Prima questo era uno dei luoghi più affollati con una calca sistematica, con un alto tasso di borseggi, dove i turisti potevano entrare con cibo, gelati colanti e avventurarsi anche in pediluvi”, aggiunge. Più che un biglietto – chiarisce – “direi un contributo alla bellezza e all’accoglienza”.

(Photo by Roberto Monaldo /LaPresse)