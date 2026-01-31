Accesso Archivi

Modena, Daniela Ruggi scomparsa: sono della donna i resti trovati in un rudere a Vitriola

Carabinieri del reparto scientifica (Foto di archivio LaPresse)
LaPresse
LaPresse

Della 32enne non si avevano notizie dal 19 settembre 2024

Svolta nel caso di Daniela Ruggi, la 32enne scomparsa il 18 settembre del 2024 da Vitriola (Modena) dopo essere stata accompagnata a casa in seguito alle dimissioni dal pronto soccorso dell’Ospedale di Sassuolo. Secondo quanto riporta Il Resto del Carlino, sono della donna i resti umani trovati lo scorso 1° gennaio in una torre abbandonata a Vitriola, non lontano dall’abitazione della donna. Nei giorni scorsi era stato prelevato il dna da alcuni oggetti personali della 32enne e dalla madre della donna, e ora il confronto ha dato esito positivo. Non si avevano notizie di Daniela Ruggi dal 19 settembre 2024.

