Omicidio Pierina Paganelli, Manuela Bianchi interrogata in procura a Rimini

La posizione di Manuela Bianchi potrebbe aggravarsi. E’ questo l’aspetto su cui si concentra oggi l’attenzione degli inquirenti di Rimini, dopo la convocazione in Procura della nuora di Pierina Paganelli, la pensionata uccisa nella notte tra il 3 e il 4 ottobre 2023 nel garage di via del Ciclamino. L’interrogatorio, alla presenza della sua legale, l’avvocata Nunzia Barzan, arriva in una fase particolare dell’inchiesta e potrebbe segnare un punto di svolta nel procedimento per favoreggiamento personale che vede Bianchi indagata dal 4 marzo 2025. La donna è accusata di aver aiutato Louis Dassilva, attualmente detenuto e imputato per l’omicidio della suocera. Un’accusa che si intreccia con il rapporto extraconiugale che Bianchi aveva intrattenuto con Dassilva e con il suo ruolo chiave nella ricostruzione dei fatti: fu lei, infatti, a trovare il corpo senza vita di Pierina Paganelli la mattina del 4 ottobre 2023 nel vano scale del garage. Al momento, gli investigatori mantengono il massimo riserbo sulle ragioni della convocazione odierna, ma l’ipotesi è che l’audizione sia collegata alla definizione del procedimento per favoreggiamento e alla necessità di chiarire ulteriormente alcune incongruenze emerse nel tempo. Un contesto reso ancora più complesso dalle recenti motivazioni della Corte di Cassazione, depositate il 14 gennaio scorso.

La ricostruzione del delitto

Pierina Paganelli, 78 anni, fu brutalmente uccisa il 3 ottobre 2023 nel garage della sua abitazione a Rimini con 29 coltellate. Per il delitto è stato rinviato a giudizio il 34enne senegalese Louis Dassilva. Il processo si aprirà il prossimo 15 settembre davanti alla Corte d’Assise, con l’imputazione di omicidio volontario aggravato. Il cittadino senegalese è stato arrestato il 17 luglio 2024, il 18 aprile il Tribunale del Riesame ha confermato il carcere, rigettando la richiesta di scarcerazione dei legali di Dassilva. Il presunto omicida abitava nello stesso complesso immobiliare della vittima, in via del Ciclamino, e sarebbe l’amante di Manuela Bianchi, la nuora di Pierina. Sarebbe proprio la relazione extraconiugale tra i due, secondo gli inquirenti, il possibile movente del delitto, che sarebbe stato commesso per evitare che la donna la scoprisse, e che sarebbe stato consumato per tutelare il proprio matrimonio con Valeria Bartolucci e proteggere Bianchi da eventuali ritorsioni familiari.