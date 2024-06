La donna è stata uccisa con 29 coltellate nel garage del condominio di via del Ciclamino

Louis Dassilva, vicino di casa di Pierina Paganelli, è indagato per l’omicidio della donna, uccisa con 29 coltellate nel garage del condominio di via del Ciclamino a Rimini il 3 ottobre scorso. Oggi il 35enne era stato riconvocato in Questura insieme alla moglie, Valeria Bartolucci, quest’ultima come persona informata dei fatti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata