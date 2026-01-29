Firenze, camion in fiamme sull’A1: 8 chilometri di coda

Grossi disagi per il traffico sull’autostrada A1 Milano-Napoli, tra Calenzano (Firenze) e il bivio con la A1 Direttissima verso Bologna: è stata disposta la chiusura del tratto per un camion che ha preso fuoco all’interno della galleria Croci, all’altezza del km 265 e 800. Le fiamme sono state spente e il traffico all’interno del tratto chiuso non è più bloccato, ma si registrano otto chilometri di coda. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia e tutti i mezzi di soccorso.

I consigli per chi è in viaggio

Per i veicoli leggeri che sono diretti verso Bologna, si consiglia di uscire a Calenzano, dove si è formata una coda di 8 km a partire da Firenze Impruneta, poi seguire la strada Provinciale 8 Barberinese e successivamente rientrare in autostrada a Barberino.